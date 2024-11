Milan, Morata commosso dopo la vittoria con il Real: "A 300 km da qui la gente vive l'inferno"

"Che emozione provo per il mio gol al Real Madrid, da ex? La giusta. Mi dispiace di non essere nella mia terra per aiutare. A 300 chilometri da qui la gente sta passando l'inferno". Così Alvaro Morata ai microfoni di Sky dopo Real Madrid-Milan 1-3. L'attaccante spagnolo ha dimostrato grande rispetto e solidarietà per le vittime dell'alluvione a Valencia anche in una serata magica per i rossoneri.