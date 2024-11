Milan, notte da sogno a Madrid: il Bernabeu è rossonero

Il primo amore non si dimentica mai e di sicuro non se lo dimenticherà Ancelotti dopo ieri sera. Una botta terrificante del suo vecchio Milan al suo barcollante Real , che ora deve correre per riprendere la qualificazione in Champions . Per il Milan è un’impresa, con gioco e trionfo, il 3-1 è pienamente meritato. A tratti la squadra di Fonseca è travolgente, quella di Carletto travolta. Tante emozioni tutte insieme e tanta commozione al Bernabeu , la tragedia di Valencia è come una cappa pesante sulla partita, il minuto di silenzio, gli occhi rossi di Fonseca , la testa china di Ancelotti e quel “Tutti siamo Valencia” in spagnolo. Non è semplice giocare e nemmeno raccontare una partita di calcio. Ma poi si comincia e si capisce presto che il Real Madrid non è ancora uscito dalla batosta del “clasico”, da quel tremendo 0-4 incassato sul suo campo dal giovane Barcellona . Il Milan , al contrario, prende subito possesso della gara e del risultato segnando l’uno a zero con un colpo di testa di Thiaw su angolo di Pulisic . Male, nell’occasione, Tchouameni e Militao . L’accorgimento tattico di Fonseca , ovvero l’allargamento della difesa che passa da 4 a 5 con Musah esterno destro per raddoppiare su Vinicius , funziona quasi sempre, tranne che nell’azione che porta il Real all’1-1. In quel caso però tutto nasce dal passaggio sbagliato da Hernandez in uscita, lo scatto di Vinicius è fermato in area con un fallo da Emerson Royal e lo stesso brasiliano, il giocatore privato del Pallone d’Oro , segna il rigore con uno scavetto alla Totti.

Crisi Real Madrid

Nonostante il pari, il Real non riesce a prendere quota, a dare ritmo alla sua partita. Nel primo tempo Mbappé ha due occasioni su cui Maignan fa due paratone, però anche l’ex Psg sbaglia centrando la figura del milanista. Musah è ovunque, difende e riparte, Morata dà un bel sostegno alla fase difensiva, Leao stavolta incide (e nella ripresa ancora di più), Fofana e Reijnders proteggono e rilanciano. Un passaggio sbagliato di Tchoumaneni apre la strada al Milan per tornare in vantaggio. Leao, spalle alla porta, frega il tempo a Militao, calcia forte e sulla respinta di Lunin arriva il tocco in rete di Morata. Al 45', il Milan ha lo stesso numero (9) di conclusioni del Real. Al Bernabeu.

Milan da padrone

A inizio ripresa l’ex milanista Ancelotti mette dentro un altro ex milanista, Brahim Diaz, insieme a Camavinga. Gli anonimi Tchouameni e Valverde restano negli spogliatoi. Ma la prima occasione del secondo tempo è ancora del Milan con un colpo di testa di Leao e gran volo di Lunin. La squadra di Fonseca si chiude bene e il Real rimbalza sulla difesa rossonera. Nemmeno Modric illumina e questo spiega in buona parte le difficoltà evidenti dei madridisti. Se il Milan continua a ripartire, sempre, e lo fa minacciosamente soprattutto quando il contropiede è gestito da Pulisic, Mbappé continua a sbagliare in zona-gol. La differenza tecnica fra le due squadre non si vede mai, il Milan ha un’identità, un’anima e una gran forza dentro, tutto quello che manca al Real. Il 3-1 è un capolavoro di Leao che asfalta la difesa dei bianchi e piazza l’assist per Reijnders. Ancelotti continua a cambiare, ma a vuoto. Rientra Rodrygo in un Real in confusione. Il Var annulla per fuorigioco il gol di Rüdiger. Festa per il Milan, crisi per il Real: due sconfitte di fila al Bernabeu con 7 gol incassati, non è da Real.