Milan, Cardinale esulta: "Al Bernabeu è venuto fuori il nostro potenziale"

MILANO - "Sono orgoglioso di voi". Così Gerry Cardinale, proprietario del Milan, si è congratulato con i giocatori rossoneri negli spogliatoi del Santiago Bernabeu dopo il clamoroso successo della squadra di Fonseca sul Real Madrid in Champions League. Nell'incontro con Leao e compagni al termine del match, il numero uno rossonero ha detto di aver apprezzato che la squadra sia "rimasta unita", sottolineando poi che la proprietà e il management sono sempre al loro fianco per supportarli sia individualmente che collettivamente. Cardinale ha poi sottolineato che porterà con sé al rientro negli Stati Uniti l'immensa gioia di avere visto il Milan competere ad altissimo livello, manifestando contro i campioni d'Europa in carica il potenziale che può realizzare come squadra.