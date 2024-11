Assurdo a Bruges! Mings raccoglie il pallone in area con le mani: il rigore è incredibile

Dibu Martinez incredulo

Martinez si è incaricato di rimettere il pallone in gioco toccando verso il suo compagno di squadra, che invece di giocarlo coi piedi ha commesso una clamorosa leggerezza: ha raccolto il pallone con le mani, convinto che il gioco non fosse ripreso, probabilmente proprio per restituirlo al suo portiere. Immediate le braccia dei giocatori del Bruges si sono allargarte per reclamare. L'arbitro tedesco Tobias Stieler non ha potuto fare altro che indicare il dischetto. Il volto incredulo di Martinez è stato catturato dalle telecamere. Stavolta nessuna danza sulla linea di porta è servita per ipnotizzare il diretto avversario: dal dischetto Vanaken non ha sbagliato. Sui social le istantanee di quanto accaduto sono già virali.