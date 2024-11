Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

ROMA - Due vittorie su due per le italiane impegnate nel mercoledì di Champions League . L' Inter supera di misura l'Arsenal, mentre l' Atalanta sbanca Stoccarda. Un doppio successo che proietta in alto in classifica i nerazzurri di Inzaghi e Gasperini .

Inter e Atalanta, la classifica

Inter e Atalanta, oltre a mantenere, uniche in Europa, la porta inviolata dopo quattro partite, salgono anche in classifica, agganciando rispettivamente Sporting, Monaco e Brest a quota 10 punti, alle spalle del solo Liverpool, e il nono posto a quota 8, davanti tra le altre a City, Juventus e Arsenal. Il Milan è salito a 6 punti, mentre il Bologna resta fermo a 1 punto.

Qui la classifica della Champions League

Prossime rivali delle italiane

Nella quinta giornata di Champions, in programma tra il 26 e 27 novembre prossimo, il Milan farà visita allo Slovan Bratislava, mentre l'Inter ospiterà il Lipsia, trasferte per l'Atalanta, in Svizzera contro lo Young Boys, e per la Juventus, in Inghilterra, sul campo dell'Aston Villa, ancora una chance in casa invece per il Bologna, che riceverà il Lille.

Qui il calendario della Champions League