Cinquina del Barcellona, Correa eroe a Parigi. Il Bayern torna a vincere

L'Atletico Madrid espugna il Parco dei Principi

Nel primo tempo succede tutto in quattro minuti: Zaire Emery porta in vantaggio i parigini al 14', l'ex Udinese Molina firma il pareggio al 18'. Poi nell'ultima azione della partita Correa trova la rete che regala tre punti preziosissimi ai Colchoneros. I parigini scivolano in zona eliminazione. Situazione opposta per il Barcellona che sale al sesto posto dopo il 5-2 rifilato in casa della Stella Rossa. Martinez porta avanti i blaugrana, serbi che trovano il pareggio con Mvumpa. La squadra di Flick si scatena nella ripresa: prima la doppietta di Lewandowski, poi il gran gol dalla distanza di Raphinha. Nel finale spazio anche ai gol di Fermin Lopez e Milson. Torna a vincere il Bayern Monaco: all'Allianz Arena il gol di Musiala decide la sfida contro il Benfica. I tedeschi non vincevano dalla prima giornata e si tirano fuori da una situazione che stava diventando pesante.

Brest, la favola continua: Mings condanna l'Aston Villa

A Bruges la sfida contro l'Aston Villa è decisa da un episodio clamoroso: Mings raccoglie il pallone in area con le mani e rigore per i belgi. Vanaken non sbaglia e regala i tre punti ai suoi. Negli anticipi delle 18:45 vince anche lo Shakhtar Donetsk battendo per 2-1 lo Young Boys. Continua la favola del Brest che vince per 2-1 contro lo Sparta Praga, rimane imbattuto in Champions League e sale al terzo posto in classifica. Chiude il quadro la vittoria del Salisburgo per 3-1 contro il Feyenoord.