Gasperini: "Scudetto? Ce la giochiamo". Zaniolo: "Mi sono tolto un peso"

L'Atalanta ha vinto 2-0 a Stoccarda . A fine gara, ai microfoni di Sky, tutta la soddisfazione di Gian Piero Gasperini : "Siamo venuti a Stoccarda a giocarcela con ambizione. Da lì a vincere ce ne passa. Questi campi sono molto difficili, c’era tanta gente, un’atmosfera favolosa, uno stadio bellissimo. Lo Stoccarda era reduce da una vittoria fantastica a Torino contro la Juventus . Il modo in cui abbiamo vinto ci alza l’autostima. Ci è mancato un po’ di ordine, potevamo soffrire meno nel finale, ma questi successi ci aiutano a crescere. La vittoria dello scorso anno in Europa League ha dato tanta fiducia e consapevolezza in più".

Gasperini sulla porta inviolata dell'Atalanta e Zaniolo

Gasperini ha poi aggiunto: "Non aver subito gol? Incontrando squadre come l’Arsenal abbiamo dato una sensazione di solidità. Non abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo costruito la nostra solidità sulla fase difensiva e su quella abbiamo costruito i punti. Questa vittoria ci mette abbastanza bene per questa classifica Champions che non so come andrà a finire. Ci sono tantissime squadre in pochi punti. Aver vinto oggi è un bel passo avanti. In campionato è un’altra competizione. Con l’Udinese ci arriviamo col morale alto. Zaniolo? Sono felice per lui, che ha fatto un gol. Continuiamo a lavorare molto su di lui. È una spinta ulteriore per continuare a crescere".

Gasperini, l'Atalanta e lo scudetto

Di Canio ha esortato Gasperini a parlare di scudetto come obiettivo dichiarato per ciò che l'Atalanta sta facendo sul campo: "Rispetto le impressioni di tutti. A giugno sono rimasto con l’ambizione non di fare un contratto lungo, ma di avere una squadra che usciva da una vittoria in Europa League e da una qualificazione in Champions League. L’intenzione era di partire e rinforzarci, non di prendere undici giocatori nuovi. Se oggi mi si dice che possiamo vincere lo scudetto, dico di no. Ce la giochiamo. Siamo concentrati sul percorso. Per vincere lo scudetto abbiamo bisogno di fare tanti passi in avanti. Eravamo vicini a costruire una squadra che potesse essere più competitiva, stiamo lavorando per ricostruirla".

Zaniolo: "Felice per il gol, devo continuare a migliorare"

Nel post-partita a Sky ha parlato anche Nicolò Zaniolo: "Siamo molto felici. Lo Stoccarda è molto forte, ha fatto una gran partita a Madrid e ha vinto a Torino contro la Juve. Vincere era tutt’altro che scontato. Siamo stati bravi a segnare, a difenderci e ad attaccare. Il gol? Sì, mi sono tolto un peso essendo un attaccante; dà fiducia, spinta per lavorare meglio durante la settimana. In allenamento vado sempre a mille per mettere in difficoltà Gasperini e fare ciò desidera. Per entrare nei suoi meccanismi. Le aspettative quando giochi ad alti livelli ci sono e devi imparare a conviverci. Ci sono momenti belli e brutti. Bisogna mantenere equilibrio. Continuo per la mia strada, a fare vita da atleta e ad allenarmi al massimo".

Zaniolo ha poi aggiunto e concluso: "Quali sono le differenze tra Roma, Aston Villa e Atalanta? Ogni squadra ha le sue caratteristiche, il suo modo di giocare e di esprimersi in campo. La Premier League è meno tattica della Serie A. In Europa ci sono più spazi, in Serie A ce ne sono di meno. In Europa non ci sono partite scontate. La differenza è di spazi e di livello fisico".