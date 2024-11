Bufera su Donnarumma in Francia: "Perché è ancora titolare?"

PARIGI - "Donnarumma, prestazione destinata ad alimentare dibattiti sulla gerarchia dei portieri al Psg". Così l'Equipe sul suo sito internet torna a criticare il portiere italiano del Psg dopo la sconfitta interna in Champions League contro l'Atletico Madrid. In particolare al numero 1 azzurro viene imputato di non essere stato perfetto in occasione del gol decisivo dei colchoneros, firmato da Correa in contropiede negli ultimi secondi del match. "Gianluigi Donnarumma, il portiere parigino, criticato nelle ultime settimane, non è riuscito a rivelarsi decisivo sul secondo gol dell'Atlético Madrid mercoledì sera (1-2). Abbastanza per alimentare ancora un po’ il dibattito sull’attuale gerarchia?", si legge ancora sul quotidiano transalpino.