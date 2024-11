Ranking Uefa aggiornato, l'Italia vicina al bonus quinto posto in Champions

I risultati dell'ultima tre giorni di coppe europee, nonostante le sconfitte di Bologna e Fiorentina, consentono all'Italia di rimanere in corsa per l'ambita zona "bonus" , che permetterebbe di avere nuovamente cinque squadre di Serie A in Champions League il prossimo anno. In tal senso, le vittorie ottenute da Milan, Inter, Atalanta e Lazio hanno incrementato il punteggio dell'Italia nel ranking Uefa stagionale .

Ranking Uefa stagionale, Italia al terzo posto

Italia al terzo posto nel ranking Uefa stagionale, speciale classifica che calcola i punti nei tornei in corso. Guidano la graduatoria il sorprendente Portogallo, con lo Sporting Lisbona che ha consolidato il suo status contro il Manchester City, e l'Inghilterra, che può disporre di un ampio ventaglio di squadre, formate da calciatori di assoluto livello. Alle spalle dell'Italia, ci sono attualmente Germania, Francia e Spagna. Per quanto ci riguarda, la quarta giornata della fase campionato ha rappresentato un turno più che favorevole, con particolare riferimento ai risultati maturati in Champions League: tre vittorie, un pari e una sconfitta. Meno bene in Europa League, con il solo successo della Lazio, ai danni del Porto, e l'amaro pareggio della Roma in casa dell'Union Saint-Gilloise. In Conference, primo passo falso per la Fiorentina di Palladino, sconfitta dall'Apoel Nicosia. Siamo soltanto all'inizio della campagna europea, ma il Portogallo resta nel mirino. L'Italia, dal canto suo, è in linea con risultati e classifica della passata stagione, al termine della quale raggiunse l'obiettivo sperato: i cinque slot per la nuova edizione della Champions League.