Champions, gli arbitri delle italiane per la quinta giornata

La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le partite della quinta giornata della "fase campionato" di Champions League . Domani in campo Milan , Atalanta e Inter , mentre il 27 novembre saranno protagoniste la Juventus di Thiago Motta e il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnate rispettivamente contro Aston Villa e Lilla .

Champions League, gli arbitri delle italiane: c'è Pinheiro per Inter-Lipsia

Si parte domani con Slovan Bratislava-Milan, in programma alle ore 18.45: a dirigere l'incontro sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Per Young Boys-Atalanta, invece, è stato designato il lituano Manfredas Lukjancukas, che potrà usufruire della collaborazione dei guardalinee Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas. A Berna, calcio d'inizio previsto per le ore 21. In contemporanea, andrà in scena anche Inter-Lipsia a San Siro, dove arbitrerà il portoghese João Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia.

Uno spagnolo per Aston Villa-Juve. Bologna-Lilla, arbitra Oliver

La Juve di Thiago Motta sarà ospite dell'Aston Villa a Birmingham, in occasione di una delle sfide più affascinanti di questo turno. Fischietto affidato all'esperto Jesús Gil Manzano, spagnolo che sarà coadiuvato da Diego Barbero e Ángel Nevado. Al "Dall'Ara" di Bologna, toccherà all'inglese Michael Oliver dirigere il confronto tra la formazione di Italiano e i francesi del Lilla, ultimi avversari della Vecchia Signora in Champions League. Un arbitro diventato "famoso" per il rigore assegnato al Real Madrid al "Bernabeu" contro la Juve, prima della furiosa reazione di Buffon e della conseguente espulsione dell'iconico portiere della Nazionale.