Inzaghi prima di Inter-Lipsia: "Vogliamo tornare in finale". Su Frattesi...

Inzaghi ha anche fatto il punto sull'infermeria: " Frattesi si sta portando dietro un problemino alla caviglia da dieci giorni, anche prima delle nazionali. Ieri in allenamento gli ha dato qualche problema, oggi non era tranquillo. Speriamo di non perderlo, è molto importante per noi. Calhanoglu e Lautaro? Hanno fatto due buoni allenamenti poi domani mattina valuterò il da farsi sulla formazione . Acerbi ha una contrattura , non c'è lesione. Vediamo se per domenica riusciamo a recuperarlo. [...] Sia Bisseck che Bastoni possono sostituire Acerbi, ma credo che Alessandro abbia più chance vista la sua esperienza".

"Spero di continuare a fare la storia di questo club"

Poi, sul manto erboso di San Siro: "Hanno cercato di sistemarlo, dopo Inter-Napoli entrambe le squadre si sono lamentate perché il campo non era il massimo. Hanno sistemato prima di Milan-Juve, ci hanno giocato solo una partita, ma in questo periodo si soffre sempre. A gennaio lo rifaranno e sarà bello come lo era stato fino a inizio novembre". Infine, sui suoi anni come allenatore nerazzurro: "Io spero di rimanere a lungo all'Inter a respirare l'area di San Siro. [...] Ho avuto la fortuna di approdare in una società importante e di trovare un gruppo di ragazzi di talento che mi ha sempre assecondato. Sono consapevole delle critiche che si possono ricevere per formazioni o sostistuzioni sbagliate, ma bisogna accettarle come parte del gioco. Io spero solo di poter continuare a fare la storia di questo club".