Chi vince il girone di Champions? Il pronostico dell'algoritmo sulle italiane

Il supercomputer di Opta ha simulato la fase a gironi di Champions League 50.000 volte per arrivare ad una classifica definitiva per ogni squadra, calcolando le possibilità di ogni club di accedere alla fase a eliminazione diretta. Secondo il terminale sarà il Liverpool a vincere il girone extra large a 36 squadre. Va ricordato che chiudere la prima fase tre le prime otto assicura l'immediata qualificazione agli ottavi, mentre chi arriverà tra il 9° e il 24° posto dovrà passare da uno spareggio per finire sul tabellone principale. Le altre usciranno di scena senza possibilità di rientrare in gioco.