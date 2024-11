Gasperini: "Atalanta, occhio allo Young Boys. Sintetico? Non siamo abituati"

Gasperini: "Partita fondamentale per il nostro futuro in questa Champions"

Una volta archiviata la vittoria esterna di Parma, che ha confermato gli ottimi segnali arrivati prima della sosta per le Nazionali, l'Atalanta si prepara ad affrontare in trasferta gli svizzeri dello Young Boys, per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff della Champions League: "Siamo in un momento molto favorevole, - ha ammesso Gasperini a Sky - abbiamo fatto una striscia notevole in campionato ma non siamo i soli. La classifica è cortissima e la Serie A è interessantissima. Questa però è un'altra competizione, è la Champions, - ha precisato - e vogliamo continuare il buon percorso fatto fino a oggi". Dell'avversario di turno, il Gasp non si fida: "Dobbiamo stare molto attenti, hanno cambiato allenatore e in campionato stanno andando bene. In Champions hanno messo in difficoltà l'Inter, e questo dice molto. Ci restano poi Real Madrid e Barcellona e quindi questa partita sarà fondamentale per il futuro in questa competizione".".

Gasperini: "Il campo sintetico? Non siamo abituati"

Una partita, quella in programma domani alle ore 21, che si disputerà su un manto erboso sintetico: "È migliore rispetto a tre anni fa - ha sottolineato il Gasp - ma resta un sintetico e non siamo abituati. Dobbiamo adattarci velocemente e non trovare alibi, ma giocare su questa superficie è diverso. Il rimbalzo è diverso, la velocità è diversa e calciare è diverso. È evidente tutto questo. La palla va ad un'altra velocità e dobbiamo adattarci prima dei 20-30 minuti iniziali".