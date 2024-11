Champions, Juve contro l'Aston Villa otto indisponibili! I convocati

Sono otto i giocatori indisponibili in casa Juve per la sfida a Birmingham contro l'Aston Villa (Champions League, quinta giornata fase campionato). In vista del match in programma domani, 27 novembre, alle 21, al Villa Park, Thiago Motta dovra rinunciare a Bremer (crociato), Cabal (crociato), Milik (menisco), Nico Gonzalez (problema muscolare), Douglas Luiz (problema muscolare), Adzic (problema muscolare), Vlahovic (problema muscolare) e McKennie (problema muscolare).