Italiano prima di Bologna-Lille: "Cosa mi aspetto per restare in Champions"

"Dobbiamo dare il tutto per tutto per cercare di fare punti. Abbiamo necessità di performare al massimo. Dobbiamo andare forte e ci vuole gente che garantisca tanto ritmo. Siamo ancora dentro e domani ci proveremo con tutti i nostri mezzi e la nostra volontà". Così Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna-Lille , gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League.

Italiano su Lykogiannis, Pobega, Urbanski e Skorupski

Palrando dei singoli, Italiano ha aggiunto. "Lykogiannis? Lo abbiamo trovato benissimo. Si è scusato, ma ora è tempo di andare avanti. Pobega espulso a Roma contro la Lazio?Per noi è un comandamento non mettere in difficoltà la squadra con ammonizioni stupide ed espulsioni. Il ragazzo era un po' dispiaciuto e abbattuto, ma non deve più accadere. Archiviamo questo aspetto negativo, il ragazzo conosce cosa chiede l'allenatore e sono convinto che imparerà la lezione. Urbanski è un ragazzo giovane, un 2004, ha tanto da imparare. Deve lottare per conquistarsi il posto da titolare. Nei momenti nei quali è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Skorupski ha avuto una forma influenzale, ma è recuperato e sarà a disposizione".

Italiano sul Lille

C'è il Lille: "Una squadra composta da calciatori di grandissimo livello. Giocatori forti che in questo momento stanno facendo bene in campionato e in Champions. Sarà una partita tostissima, anche se consideriamo come giocano. Il Lilla è una squadra che non fa calcoli, è forte fisicamente, ha un grande passo. Sta a noi ora alzare il livello".