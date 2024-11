Thiago Motta diretta conferenza Aston Villa-Juve: dichiarazioni Champions LIVE

Scatta il conto alla rovescia per Aston Villa-Juve , gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League . Le parole di Thiago Motta e Andrea Cambiaso nella conferenza stampa alla vigilia del match: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

19:14

Conferenza stampa terminata

Terminata la conferenza di Thiago Motta e Cambiaso.

19:11

Thiago Motta: "Ho grande fiducia nei miei giocatori

Thiago Motta in conferenza: "Emery ha fatto un grande bleff in conferenza... (ride, ndr) Io sono tranquillo perché ho fiducia nei miei giocatori, lo stato d'animo è positivo a prescindere dal risultato. Dico quello che penso e non faccio bleff".

19:09

Thiago Motta: "Domani giocano Koopmeiners e Cambiaso"

Thiago Motta: "Anche con l'influenza è un ottimo giocatore. Domani sarà sicuramente in campo insieme a Cambiaso. Domani partita importantissima sui calci da fermo, dovremo difendere bene. Il gioco della Juventus, non il mio, deve essere sempre di alto livello per competere con tutti. Il nostro è un buon presente, in Champions stiamo bene. Affronteremo una squadra che sta meglio perché ha due punti in più, ma andremo in campo a competere".

19:06

Thiago: "Vedo un futuro importante alla Juve"

Thiago Motta: "Quando ho giocato non ho mai avuto la possibilità di venire in Premier, ma sono soddifatto al 200% della mia carriera da giocatore. Io in Premier? Mi sento bene alla Juve, vedo un futuro importante in questa squadra, siamo in crescita e non penso a nient'altro che fare bene qui. Per il futurto non lo so, mi vedo bene nella Juventus".

19:02

Thiago Motta: "Weah punta? Se gioca può dare tanto"

Thiago Motta: "Weah punta? Se gioca lui può dare tanto, se gioca un altro uguale. Darà il suo massimo per il bene della squadra, dall'inizio o dalla panchina. Chi parteciperà domani darà il meglio di sé stesso. Non può mancare mai il massimo impegno e noi l'abbiamo avuto dal primo giorno di lavoro e lo porteremo fino alla fine, vadano come vadano le partite. Questo non è negoziabile qui dentro, in fase difensiva e offensiva. I ragazzi sono leader in campo, con fascia o senza fascia, lo hanno dimostrato anche a Milano".

19:00

Thiago Motta: "Emery? Allenatori ad alti livelli"

Thiago Motta: "Emery? Come tutti gli allenatori che ho avuto, ho cercato di ascoltare, migliorare e imparare. Lui è un allenatore che sta ad alti livelli da tanto tempo. Significa duro lavoro, costanza, conoscenza e competenza. Lo sta dimostrando all'Aston Villa in un campionato difficile".

18:58

Thiago Motta: "Ecco perché non ho portato nessuno dalle giovanili"

Thiago Motta: "Non ho portato nessun ragazzo del settore del giovanili perché oggi portare un ragazzo solo per venire con la squadra sapendo che non lo utilizzerò, non serve. Per partecipare in una squadra come la nostra, uno se lo deve meritare più che venire nelle difficoltà. Per rispetto del ragazzo, ma anche della storia del nostro club. Sono tranquillo perché ho totale fiducia nei giocatori presenti domani".

18:56

Thiago Motta: "Infortuni? Non casuali e non solo alla Juve"

Thiago Motta: "Infortuni? Di sicuro non è una casualità e di sicuro non succede solo alla Juve.E' successo a tutte le squadre, se non a tutte. Capire il perché ora aprirebbe un dibattito non costruttivo, ora c'è solo un modo di affrontare la situazione: ognuno di noi deve dare qualcosa in più".

18:52

Thiago Motta: "Mi piace la nuova Champions"

Thiago Motta: "Mi piace la nuova formula della Champions, affrontiamo tante squadre diverse che ti fanno preparare le partite in modo diverso, scoprendo cose nuove. E' solo un'esperienza in più per crescere, migliorare e capire il nostro livello. Serve continuità in tutto quello che abbiamo fatto, con il Milan ottima prestazione. Abbiamo controllato il gioco per tanto tempo, non permettendo a loro di ripartire, che è il loro punto forte. Domani affronteremo una squadra pericolosa sulle ripartenze, abituate a fare cose simili. Servirà essere solidi e pressare bene, non lasciare spazio alla trequarti loro, difendere insieme, attaccando nel modo giusto".

18:50

Thiago Motta: "Emery firmerebbe per un pareggio? Stava scherzando..."

Thiago Motta in conferenza: "Non ho visto la conferenza di Emery, ma mi sbilancio... E' diventato rosso quando ha detto che firmerebbe per il pareggio? Sì, vuol dire fare scherzi... Affronteremo una grande squadra con risultati importanti, hanno fatto nove punti. Noi scenderemo in campo con grande umiltà, rispettando l'avversarsio e dando il massimo per fare una grande prestazione"

18:48

Cambiaso: "Mi fa piacere essere un esempio per i ragazzi"

Cambiaso: "Mi fa piacere essere un esempio per ragazzini che come me a 17-18 anni vedevano i calciatori come degli eroi con la speranza di diventare come loro. Sento questa responsabilità, mi piace averla e mi piace migliorare ogni giorno per far capire ai ragazzi che si può crescere sempre sotto ogni punto di vista".

18:45

Cambiaso: "Milan? Fatta un'ottima partita"

Cambiaso: "Milan? Abbiamo fatto un'ottima partita, facendo quello che dovevamo fare e aumentando l'alchimia tra di noi. Il mister non ci ha ancora comunicato chi sarà il capitano, per me cambia poco. Ognuno è molto responsabile in campo. Dovremo dare qualcosa in più per Cabal e Bremer, che staranno fuori tutta la stagione. Con l'Aston Villa, sarà importante come contro Lille, Lipsia e Psv. Ci avviciniamo alla seconda parte del gironcino, cercheremo di fare il nostro meglio e vincere la partita".

18:43

Cambiaso: "Io come numero nove? Anche portiere..."

Cambiaso: "Io come numero nove? Ho dato disponibilità a fare anche il portiere. Sono sempre a disposizione di compagni e mister. L'Aston Villa è una grandissima, sarà una grande partita da giocare, vedremo chi avrà più voglia. Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, ne abbiamo avuti un po' e siamo questi".

18:41

Cambiaso: "Sto benissimo"

Al posto di Weah, c'è Cambiaso in conferenza: "Giocare è la cosa più bella del mio lavoro, sto benissimo. Mi piace vedere il calcio inglese, non so cosa abbia in più o in meno. Di sicuro ci sono squadre e giocatori fortissimi, come quella che affronteremo domani. Sto bene, avevo preso una botta a inizio secondo tempo con il Milan, dopo cinque minuti è passato tutto".

18:30

Juve, McKennie e Vlahovic : le ultime dall'infermeria in vista dell'Aston Villa

Il centrocampista e l'attaccante osservati speciali in casa bianconera in vista della sfida di Champions League in Inghilterra: LA SITUAZIONE

18:15

Scarica l'App ufficiale e gratuita de Il Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

18:00

A breve la conferenza di Thiago Motta e Weah

A causa di un leggero ritardo in aeroporto, la conferenza dovrebbe cominciare tra qualche minuto.

17:45

Il calendario della Champions League

Tutte le partite della nuova Champions League: IL CALENDARIO

17:30

Champions League, la classifica

La classifica della fase campionato di Champions League dopo quattro giornate: CLICCA QUI

17:15

Aston Villa-Juve, tutte le curiosità del match

Per tutte le curiosità sul match CLICCA QUI.

17:00

Juve, otto indisponibili per la trasferta a Birmingham contro l'Aston Villa

Sono otto gli indisponibili in casa Juve in vista della trasferta a Birmingham contro l'Aston Villa, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. LEGGI L'ELENCO DEI CONVOCATI

Birmingham