Juve, senti Emery: "Loro forti in difesa, se vinciamo noi..."

Unay Emery, tecnico dell'Aston Villa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per laquinta giornata Champions League tra i Villans e la Juventus di Thiago Motta, che ha la rosa contata. Tra i temi toccati, Emery ha espresso il suo parere sul nuovo formato della massima competizione europea: "Mi piace molto. Penso che le squadre abbiano più tempo per provare a correggere gli errori. Ovviamente, stiamo guardando la classifica. Alcune squadre stanno giocando molto bene e sono una sorpresa nelle prime posizioni, invece altre squadre non sono costanti al momento". Inoltre, l'allenatore 53enne ha parlato anche della Juve e sembra aver ben individuato il suo punto di forza: "Sono molto forti in difesa, non solo con la palla ma anche senza. Stanno costruendo la squadra, cercando di mantenere la costanza e provando a dominare le partite con la palla, mentre in difesa cercano di essere sempre ben posizionati"