Leao sveglia il Milan, ma per andare avanti in Champions ci vuole un'altra difesa

È la conferma della tendenza in atto in campionato: 20 gol all'attivo, ma 14 al passivo in 13 turni. In questo momento, la fortuna di Fonseca si chiama Leao: rispetto all'apatico, abulico giocatore visto in azione nel primo scorcio stagionale, il nazionale portoghese è in netto progresso. A Bratislava, la sveglia l'ha suonata lui. Buon segno. Agli stenti in campionato, dove già 10 sono i punti di distacco dal Napoli capolista, sia pure ricordando la partita in meno da recuperare con il Bologna, fa da contraltare il ritorno in carreggiata del Milan in Champions League, dopo la falsa partenza scandita dalle sconfitte con il Liverpool a San Siro e con il Bayer a Leverkusen. Adesso, però, la squadra deve scendere dall'altalena fra Serie A e Champions. Non c'è più tempo da perdere.