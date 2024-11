Il Bayern batte il Psg: decisivo Kim. City rimontato dal Feyenoord: da 3-0 a 3-3

In archivio il martedì della quinta giornata di Champions League . Alle 18:45 l' Atletico Madrid supera agilmente lo Slavia Praga : in Repubblica Ceca i Colchoneros vincono 6-0 . Goleada anche per il Bayer Leverkusen che, nelle gare delle 21, travolge il Salisburgo per 5-0 .

Champions League, i risultati di martedì 26 novembre

Il Manchester City, invece, non riesce più a vincere: dopo un vantaggio iniziale di tre gol, il Feyenoord agguanta i Citizens sul 3-3 all'Ethiad, condannando la squadra di Guardiola alla sesta partita consecutiva senza successi. Da segnalare la doppietta di Haaland (44', 53'), che supera Messi e diventa il più giovane nella storia a raggiungere 45 gol in Champions League. Record anche per Lewandowski: il polacco in Barcellona-Brest segna il suo centesimo (e centunesimo) gol in Champions League, come Messi e Cristiano Ronaldo, mentre Dani Olmo timbra il definitivo 3-0. Vittoria in Portogallo per l'Arsenal, che supera senza troppi problemi lo Sporting CP per 5-1. In conclusione, tre punti di misura per il Bayern Monaco nel big match di giornata contro il Paris Saint-Germain: decisiva la rete dell'ex Napoli Kim (38'), con i parigini rimasti in dieci dopo la doppia ammonizione ricevuto da Dembelé al 57'.