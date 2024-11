Bologna-Lilla ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Erlic, Holm, Miranda, Ferguson, Pobega, Urbanski, Castro, Iling Junior, Odgaard.

Indisponibili: Aebischer, Cambiaghi. Squalificati: -. Diffidati: Posch.

La probabile formazione di Genesio

LILLA (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Sahraoui; David. All. B. Genesio.

A disposizione: Mannone, Meunier, Bakker, Ismaily, Haraldsson, Mukau, Fernandez-Pard, Bayo.

Indisponibili: E. Mbappé, Bentaleb, Santos, Gomes. Squalificati. -. Diffidati: André, David.

Bologna-Lilla, la cronaca

Bologna, missione playoff. La squadra di Vincenzo Italiano, nonostante il pessimo inizio in campo internazionale, ha ancora la possibilità di inserirsi nella griglia che comprende le squadre tra il nono e il ventiquattresimo posto della classifica generale della Champions League. Ad oggi, tante buone prestazioni condizionate dalla mancanza di esperienza di alcuni singoli e dal poco cinismo dell'attacco rossoblù, che ha avuto le sue chances per centrare il bersaglio grosso contro Shakhtar, Liverpool, Aston Villa e Monaco. Piena fiducia in Dallinga, leggermente favorito su Castro, che sta facendo piuttosto bene in Serie A. Dall'altra parte, invece, un Lilla che vanta gli stessi punti della Juve di Thiago Motta e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Anche i francesi, però, hanno i loro punti deboli. Toccherà al Bologna approfittarne, per regalare una gioia ai 25.000 del "Dall'Ara".