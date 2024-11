Marchisio, Zola e Llorente look alla Peaky Blinders. Social scatenati: "Ma come si sono vestiti?"

Notte Champions tra partite e commenti social. Non sono stati pochi quelli che si sono scatenati per dibattere sul look sfoggiato da Fernando Llorente , Claudio Marchisio e Gianfranco Zola prima del calcio d'inizio di Aston Villa-Juve .

Llorente, Zola e Marchisio: l'outfit al Villa Park

Al Villa Park i tre talent si sono presentati a bordocampo con un outfit che, vuoi perché la partita si gioca in Inghilterra, a Birmingham, ha inevitabilmente ricordato i tre fratelli di Peaky Blinders. Come i personaggi della celebre serie tv Netflix, gli ex giocatori, nelle vesti di talent per Amazon Prime, hanno indossato tre coppole. Così hanno accolto gli ospiti nel pre-partita tra i quali Thiago Motta: un istantanea già diventata meme. "Ma come si sono vestiti?", è stata la domanda che più di un utente ha affidato al web tra ironie e risposte sarcarstiche.