Thiago Motta diretta dopo Aston Villa-Juve: interviste e conferenza LIVE

Al Villa Park di Birmingham è andata in archivio Aston Villa-Juve , gara valida per la quinta giornata di Champions League : 0-0 il risultato finale. Le dichiarazioni in tv e conferenza stampa di Thiago Motta : aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Thiago Motta: "Pronto a giocarci la qualificazione senza fare calcoli"

Thiago Motta: "Vogliamo sempre vincere. Abbiamo tre partite per andarci a giocare la qualificazione. Dobbiamo affrontar eil Manchester City, il Bruges e il Benfica. È un momento importante. Dobbiamo giocare al massimo. I conti li faremo, magari, all’ultima partita. Se avremo bisogno. Campionato, Champions, Coppa Italia. In ogni partita dobbiamo dare il massimo”.

Thiago Motta: "Koopmeiners? Un giocatore speciale"

Thiago Motta: “Con lo Stoccarda è stata la partita più difficile, abbiamo sofferto tanto. Koopmeiners sta giocando in una posizione difficile, tra le linee. Oggi non era difficile con l’Aston Villa che ha fatto densità tra le linee. Più indietro si sentirebbe più comodo, ma adesso deve dare il suo contributo anche viste le nostre assenze. Lui è un giocatore speciale, diverso, che può ricoprire tanti ruoli. Sono contentissimo di averlo. Mi dà tranquillità quando lo vedo in campo. Dentro al campo aiuta tantissimo la squadra”.

Thiago Motta: "Partita di grande equilibrio"

Thiago Motta ad Amazon Prime: "Portiamo via un punto, di certo. La Juve continua a giocare compatta. Contro una squadra più o meno col il Milan, con interpreti diversi ma la stessa idea, che parte veloce in contropiede e cerca Watkins, abbiamo fatto bene lasciando poco. Abbiamo creato anche poco perché abbiamo giocato con grande equilibrio per non concedere spazio all'Aston Villa. Peccato per il gol sfiorato da Conceicao. Altra buona prestazione, lottiamo per la qualificazione".

Villa Park - Birmingham