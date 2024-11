Bologna, la Champions è stregata: anche il Lilla vince al Dall'Ara

Quarta sconfitta consecutiva. Il Bologna non riesce a togliersi la soddisfazione della prima vittoria in Champions League e la qualificazione al prossimo turno è sempre più lontana. Al Dall'Ara il Lilla si è imposto con il finale di 2-1 : doppietta di Mukau (44' e 66') intervallata dal momentaneo gol del pari di Lucumì (63').

Dallinga illude, Mukau manda avanti il Lilla al riposo

Dallinga ha regalato un illusorio vantaggio ai rossoblù in avvio di gara: al 6' è volato via in contropiede e ha segnato, ma il Var ha annullato per posizione di offside. Al 13' palo di Alexsandro. Avvisaglie, preludio al beffardo vantaggio ospite: Posch ha centrato in pieno Beukema con un rinvio, David ne ha approfittato per entrare in area dalla sinistra e ha servito Mukau. La prima conclusione è stata salvata da Posch sulla linea, ma non c'è stato nulla da fare sul tap-in del congolese.

Non basta Lucumì

Al 63' una librazione: il primo gol in Champions League del Bologna, firmato da Lucumì su punizione di Lykogiannis. Nessuno scampo per Chevalier: piatto destro perfetto tra palo e portiere. Sessant'anni dopo l'ultimo gol realizzato da Nielsen nella massima competizione europea (all'epoca la Coppa dei Campioni) contro l'Anderlecht, un'altra gioia a tinte rossoblù. Fuoco di paglia perché al 66' Mukau ha raddoppiato avventandosi su un cross rasoterra all'indietro di Fernandez-Pardo. Italiano e i suoi ragazzi restano con un solo punto in classifica.