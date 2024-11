Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

ROMA - Dopo le tre vittorie su tre del martedì di Champions League da parte di Inter, Atalanta e Milan, il mercoledì delle italiane regala poche gioie, tra il pari della Juventus in casa dell'Aston Villa e l'ennesimo ko del Bologna, stavolta beffato dal Lille. Per i bianconeri un pari che li porta a 8 punti e tiene la squadra di Motta a centro classifica, una lunghezza dietro il Milan, mentre per i felsinei la sconfitta significa quartultimo posto con un misero punto, davanti solo a Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys, le uniche tre rimaste a quota zero.