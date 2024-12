Inter, Inzaghi sfida il Bayer: "Squadra fortissima, ma siamo pronti"

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per la sesta giornata di Champions League, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, inizia a fare i conti. I nerazzurri si trovano in seconda posizione, con tredici punti: "Abbiamo fatto un'ottimo cammino fino ad ora: con diciassette punti potremmo essere qualificati, e a diciotto ci saremmo sicuramente - ha detto in conferenza stampa -. Dobbiamo giocare tre partite decisive". A partire dal match contro il Bayer Leverkusen, campione di Germania: "Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa che in sedici mesi ha perso 3 partite su 75, di cui una contro l'Atalanta. Sappiamo che affrontare l'Atalanta non è mai semplice, ci siamo concentrati sul Leverkusen: l'abbiamo visto e rivisto, perché ultimamente ha giocato a quattro in difesa, per lunghi tratti a tre. Siamo pronti a qualsiasi modulo, parliamo di una squadra che è riconoscibile, allenata da un ottimo allenatore, che ha portato i suoi principi. È una squadra che gioca molto bene a calcio dal basso, che pressa molto bene. Chiaramente dovremo fare una partita di grandissima attenzione".