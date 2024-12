Motta, siparietto in conferenza con Yildiz prima di Juve-City: "Sono qui..."

Siparietto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Manchester City, gara valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. Un giornalista ha iniziato la sua domanda chiedendo a Yildiz: "Fai finta che Thiago Motta non sia qui...". Motta lo ha immediatamente interrotto: "Sbagliato, perché sono qui". Il giornalista ha allora proseguito: "Se Motta non fosse qui, chiederesti di giocare più vicino alla porta?".