Champions League: Salah spinge il Liverpool agli ottavi, Bayern e Psg non sbagliano

Salah spinge il Liverpool a Girona, pari Celtic

Sesta vittoria in altrettante partite per il Liverpool di Arne Slot, che resta così solo in vetta a punteggio pieno ed è praticamente già agli ottavi di finale. Vittima dei 'Reds' stavolta gli spagnoli del Girona, battuti 1-0 a domicilio e fermi a quota 3 punti (una sola vittoria e 5 ko fin qui in attesa della prossima trasferta a San Siro contro il Milan). A decidere la sfida il rigore fischiato per un contatto tra Van de Beek e Luis Diaz (segnalato all'arbitro dal Var) e trasformato con freddezza al 63' da Salah. In evidenza i due portieri: Alisson ha salvato gli ospiti in avvio sui tentativi di Frances (11) e Gil (14'), poi su quelli di Gutierrez (18'), di Asprilla (38') e di Danjuma a inizio ripresa (46') mentre il collega Gazzaniga si è fatto trovare pronto subito su Gomez (4'), poi due volte su Nunez (7' e 35') e infine all'85', quando ha nega il raddoppio ai 'Reds' su una punuzione ben calciata da Alexander-Arnold. Nessuna rete invece a Zagabria, dopo la sfida tra i croati della Dinamo e gli scozzesi del Celtic è finita 0-0.

Volano Aston Villa e Brest, Lipsia eliminato e Sporting ko

Successo pesante per l'Aston Villa sul campo del Lipsia (aritmeticamente eliminato dopo 6 ko). La squadra di Emery passa in avvio con il capitano McGinn (a segno al 3' su sponda aerea di Watkins) ma al 27', su un lancio lungo, paga un'indecisione in uscita del portiere 'Dibu' Martinez e viene raggiunta da Openda (27'). Botta e risposta anche nella ripresa: raddoppio degli inglesi con il nuovo entrato Duran (52') che si vede poi annullare anche una seconda rete per fuorigioco (58'), pari dei tedeschi con uno splendida volée di Baumgartner con il destro su assist dello scatenato Openda (62'). A decidere il match è poi Barkley (85'), che firma il definitivo 3-2 per l'Aston Villa che aggancia l'Inter al secondo posto in classifica a quota 13. Con gli stessi punti in classifica c'è il Brest, che a Guingamp il Brest supera di misura il Psv dell'ex romanista Karsdorp (titolare nel ruolo di terzino destro). I francesi sbloccano la gara prima dell'intervallo con Le Cardinal (43') e conservano poi il vantaggio fine alla fine. Frena invece lo Sporting Lisbona, rimontato a Bruges. Partono forte i portoghesi che al 3' sono già in vantaggio grazie al primo gol in Champions di Catamo, ma al 24' si fanno ripredere dai belgi (che pareggiano su autorete di Quaresma) e protestano invano poco dopo, quando dal Var 'trasformano' in una punizione dal limite il rigore che l'arbitro Taylor aveva assegnato per un fallo di Skov Olsen. Nella ripresa poi il Bruges sorpassa con il nuovo entrato Nielsen (84) e con il 2-1 aggancia a quota 10 lo stesso Sporting, scivolato in zona playoff.

Bayern e Psg dilagano in trasferta

'Trasferta' tedesca per il Bayern Monaco decimato dagli infortuni (out tra gli altri il portiere Neuer, il bomber Harry Kane, Coman, Gnabry e Davies), che sul campo neutro di Gelsenkirchen travolge lo Shakhtar Donetsk (1-5) e sale momentaneamente all'ottavo posto in classifica. Ucraini subito avanti con Kevin, che al 5' sorprende la difesa dei bavaresi posizionata male e dopo una finta sull'ex napoletano Kim supera Peretz. Immediata la reazione della squadra di Kompany che trova il pari già all'11 con un destro all'incrocio di Laimer e prima del riposo, dopo un gol divorato dallo Shakhtar con Sudakov, sorpasa con Muller ben servito da Musiala (45'). Nella ripresa poi, dopo una rete annullata a Musiala, il Bayern trova il terzo gol su calcio di rigore con Olise (70') e cala prima il poker con Musiala (87') e poi la cinquina ancora con Olise, a segno dopo una serpentina tra sei avversari (93'). Successo pesantissimo per il Psg a Salisburgo, con il portiere azzurro Donnarumma titolare come l'ex napoletano Fabian Ruiz e l'ex interista Hakimi. Dominio parigino nel primo tempo, chiuso però con un solo gol di vantaggio dalla squadra di Luis Enrique, a segno al 30' con Gonzalo Ramos (su sponda di Hakimi) dopo una serie di occasioni sprecate. Nella ripresa poi il Paris Saint-Germain dilaga trovando ancora la via della rete con Mendes (72') e Doue (85'): finisce 3-0 per i francesi che si portano a 7 punti, agganciando per ora la zona playoff.

