Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

ROMA - Doppia sconfitta per le italiane impegnate nel martedì di Champions League, con Inter e Atalanta che incappano entrambe nel primo ko dopo sei giornate. La squadra di Inzaghi subisce anche la prima rete nel torneo, purtroppo decisiva per il successo del Bayer Leverkusen, mentre alla formazione di Gasperini non riesce la rimonta contro il Real Madrid.