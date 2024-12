Taylor ne combina un'altra: "Ha innervosito tutti". Cosa è successo in Bruges-Sporting

Quattro cartellini gialli nel primo tempo, altrettanti nella ripresa: in Bruges-Sporting Lisbona ha fatto discutere l'arbitraggio di Anthony Taylor. L'arbitro inglese, che nella stagione in corso è stato fermato in Premier League per aver estratto 14 cartellini, ha messo al mano al taschino con insistenza anche al Jan Breydelstadion.