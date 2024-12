Ancelotti: "Il Real aveva bisogno di una partita così. Ora arriviamo vivi a Natale..."

"È stata una partita completa". Così Carlo Ancelotti in diretta a Sky dopo Atalanta-Real Madrid, valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico delle Merengues ha commentato: "Abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto bene davanti. C’era molta mobilità. Abbiamo creato problemi con le palle lunghe. Continuiamo ad avere molte assenze e questo non ci permette di essere un buon livello. Avevamo bisogno di fare una partita così contro un’Atalanta che gioca un calcio intenso. Mbappé? Problema muscolare, sarà valutato domani".