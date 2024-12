Benfica-Bologna ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Ancora a secco di vittorie in questa edizione della Champions League , il Bologna di Vincenzo Italiano si presenta senza nulla da perdere al "Da Luz" di Lisbona , contro i padroni di casa del Benfica . Quattro sconfitte e un pareggio , questo il ruolino di marcia degli emiliani, che non hanno mai incassato particolari goleade, ma hanno pagato a caro prezzo la poca concretezza in fase realizzativa. I portoghesi, dal canto loro, possono ancora sperare in una delle prime otto posizioni, che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Benfica-Bologna, l'orario

Benfica-Bologna andrà in scena oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Da Luz" di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Bologna in diretta tv

Benfica-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro su TV8 per quanto riguarda le squadre italiane protagoniste in Champions League.

Dove vedere Benfica-Bologna in streaming

Benfica-Bologna sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.