Ilicic commosso a bordo campo: la sorpresa prima di Atalanta-Real Madrid

Bergamo riabbraccia Josip Ilicic , accolto a braccia aperte da vecchi amici, ex compagni di squadra e tifosi. Lo sloveno ha avuto modo di incontrare anche Micah Richards , al suo fianco nello spogliatoio della Fiorentina nella stagione sportiva 2014/15. I due si sono ritrovati a sorpresa a bordo campo al Gewiss Stadum , prima di assistere al pirotecnico 2-3 tra Atalanta e Real Madrid .

Atalanta-Real Madrid, Ilicic ritrova Richards

Dai cori dei tifosi dell'Atalanta all'abbraccio con Micah Richards, impegnato con la CBS Sports in qualità di opinionista e commentatore tecnico, è stata una serata bella e intensa per Ilicic. Una volta visto l'ex terzino destro del Manchester City, lo sloveno è corso incontro all'inglese, tra urla e sorrisi, abbracciandolo affettuosamente. Un momento toccante, durante il quale Richards sembra aver detto anche qualcosa all'orecchio del classe '88, che negli ultimi anni ha vissuto momenti complicati.