Lipsia-Aston Villa, il guardalinee italiano scoppia in lacrime: svelato il motivo

Al fischio finale di Lipsia-Aston Villa , Alessandro Giallatini è scoppiato in lacrime nel cerchio di centrocampo, richiamando l'attenzione di colleghi, calciatori e allenatori. L'assistente dell'arbitro Mariani è apparso particolarmente emozionato al termine della sfida valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League . Svelato il motivo.

Lipsia-Aston Villa, Alessandro Giallatini scoppia in lacrime: il motivo

Al triplice fischio di Lipsia-Aston Villa, l'assistente Alessandro Giallatini si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, consapevole che quella di ieri sera sarebbe stata la sua ultima apparizione in Champions League e l'ultima gara in carriera. Storico guardalinee del calcio italiano, 49 anni, è stato protagonista alla Red Bull Arena, per la 41esima volta nella massima competizione continentale. Tra i tanti abbracci, anche quello di Marco Rose, tecnico del Lipsia, che nel post partita ha confermato il motivo della commozione di Giallatini: "Era la sua ultima partita, ecco perché era molto emozionato".