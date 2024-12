Giuntoli svela in diretta il futuro di Conceicao: "Resta al cento per cento"

Cristiano Giuntoli è intervenuto in diretta su Prime Video prima del calcio d'inizio di Juve-Manchester City, gara valida per la sesta giornata di Champions League svelando un importante retroscena di mercato: “Il futuro di Conceicao? I rapporti con il ragazzo e con l’agente sono ottimi. Vogliamo che assolutamente che rimanga con noi e credo che sia anche la sua volonta. Le possibilità che resti? Cento per cento".