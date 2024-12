Real Madrid verso l'Intercontinentale: Ancelotti può centrare un record storico

Ancelotti: "Siamo vivi a Natale"

Il successo contro la Dea dà infatti un nuovo sapore alla Champions dei campioni d’Europa. La top 8, cioè le posizioni che evitano il playoff e conducono direttamente agli ottavi, non è poi così distante. Anche se servono 6 punti nelle ultime due contro Salisburgo e Brest per sperare. "Siamo vivi a Natale, ora recuperiamo gli infortunati e ci divertiamo", ha aggiunto Ancelotti, capace di tenere a bada l’attacco di Gasperini con una difesa rattoppata e orfana di Carvajal, Militao, Alaba e Mendy, con Tchouameni adattato a fare il centrale.

Mbappé da recuperare: corsa contro il tempo

La squadra è rientrata nella notte a Valdebebas per guadagnare tempo ed energie. Sabato sera c’è il derby contro il Rayo Vallecano per tornare in testa al campionato in attesa della gara di domenica del Barcellona (i blancos sono a -2 con una partita da recuperare), poi comincerà la preparazione alla Coppa Intercontinentale di Doha: nello stadio dove Mbappé perse la finale del Mondiale contro Messi, Ancelotti può mettere un altro mattone nella corsa al record dei 7 titoli in una sola stagione. Nessun altro tecnico, prima di lui, è arrivato a tanto. L’Intercontinentale si aggiunge al calendario super affollato della Fifa che prevede anche il Mondiale per Club di metà giugno: i campioni d’Europa, almeno, sono già in finale e restano in attesa dell’avversaria sopravvissuta al “tutti contro tutti” ideato a Zurigo tra i vincitori dei tornei degli altri continenti. Il Pachuca oggi ha battuto 3-0 i freschi trionfatori della Libertadores del Botafogo e sabato giocherà la semifinale contro gli egiziani dell’Al Ahly. Ma torniamo a Kylian: la sua presenza all’evento è in forte dubbio. Domani il francese effettuerà le visite mediche dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra che martedì sera lo ha costretto a uscire dal campo al 36'. In quella mezz’ora era stato fenomenale, con tre conclusioni verso la porta e un gol. Mbappé, si sa, è uno da finali e questa vuole vincerla a tutti i costi anche per spedire un messaggio ai suoi detrattori, ma a Madrid non possono permettersi pericolose ricadute. Si valuterà ora per ora.

Il record di Ancelotti

L’appuntamento di Doha è certamente uno snodo fondamentale della stagione del Real e del percorso di Carlo a Madrid. In Spagna si rincorrono le voci su un suo addio anticipato a giugno (ha il contratto fino al 2026) per favorire l’arrivo di Xabi Alonso, ma i tifosi non hanno mai abbandonato il tecnico più vincente della storia. "Un allenatore dura tanto su una panchina se la società è forte", la frase di lunedì che in qualche modo ha tirato per la giacchetta Florentino Perez. Con la Supercoppa Europea di Varsavia Ancelotti ha conquistato il 30° trofeo della sua carriera. Fatto 30, vuole fare 31 nella stagione in cui può diventare il primo allenatore a portare a casa 7 trofei. Oltre alla Supercoppa, all’Intercontinentale e al Mondiale per Club, ci sono in palio la Liga, la Coppa del Re, la Supercoppa in Arabia (il 9 gennaio la semifinale con il Maiorca) e la Champions League. A proposito: tra le strade di Bergamo, martedì pomeriggio, tanti sostenitori del Real giravano già con la maglia “Road to 16". Per loro vincere è un’abitudine e la 15ª Champions fa già parte del passato.