Il Barcellona espugna Dortmund. Vincono Arsenal e Atletico Madrid

Blitz del Barcellona a Dortmund, Simeone alle soglie delle prime otto

Dopo un periodo altalenante tra campionato e Champions League, i blaugrana decidono di tornare alla vittoria in grande stile batte il Borussia a Dortmund. La partita si accende nel secondo tempo: la sblocca Raphinha, e Guirassy pareggia poco dopo su rigore. Al 75' Ferran Torres riporta la squadra di Flick avanti, ma passano tre minuti ed è ancora Guirassy a rimettere tutto in parità. All'85' ci pensa ancora una volta Torres a regala tre punti preziosissimi al Barcellona che sale al secondo posto in classifica. Vittoria anche per l'altra spagnola in campo oggi, l'Atletico Madrid. I ragazzi di Simeone risolvono agilmente la pratica Slovan Bratislava (ora aritmeticamente fuori anche dai playoff): 3-1 al Metropolitano grazie alla doppietta di Griezmann e il gol di Alvarez, inutile il gol su rigore di Strelec.

Champions League: gli altri risultati

Tre punti pesanti per l'Arsenal che batte per 3-0 il Monaco. Saka la sblocca nel primo tempo e raddoppia nella ripresa. All'88' Havertz chiude i discorsi. Lo Young Boys, ora aritmeticamente fuori anche dai playoff, rimedia un'altra goleada: dopo il 6-1 in casa contro l'Atalanta, lo Stoccarda ne rifila 5 agli svizzeri, che erano passati in vantaggio dopo sei minuti con Lakomy. Tanti gol anche a Rotterdam in Feyenoord-Sparta Praga: 4-2 per gli olandesi che si riportano in zona playoff. Chiude il quadro il successo casalingo del Lilla contro lo Sturm Graz.