Skorupski salva il Bologna: 0-0 sul campo del Benfica

LISBONA (PORTOGALLO) - Un Bologna orgoglioso e determinato, strappa il pareggio sul campo del Benfica. Gli uomini di Italiano, sorretti da un grande Skorupski (autore di almeno tre parate super) guadagnano il secondo punto in questa Champions League. Al Da Luz finisce 0-0, al termine di una gara divertente e con numerose occasioni da gol. Gli ospiti recriminano per una chance fallita da Dallinga nel primo tempo. Nel finale esordio in Champions per il giovane Corazza, che sostituisce l'infortunato Posch.

Benfica-Bologna, tabellino e statistiche

Dallinga sfiora il gol

Pronti, via e dopo due minuti il Benfica va in gol: errore clamoroso di Beukema, che sbaglia l'appoggio per Casale e regala il pallone a Di Maria: assist per Pavlidis, che supera Skorupski con un pallonetto. L'arbitro, dopo revisione del Var, annulla per fuorigioco. Al quinto minuto, primo squillo del Bologna: Fabbian si libera e ci prova dal limite, ciccando il pallone che termina al lato. Al decimo grande occasione per Dallinga, che sfrutta un rimpallo per presentarsi a tu per tu con il portiere avversario Trubin: l'attaccante rossoblù prova a superarlo, ma si lascia beffare dall'uscita bassa del numero uno del Benfica. Il resto del primo tempo è equilibrato, ma con poche emozioni: gli uomini di Italiano giocano a viso aperto e senza timori reverenziali. I padroni di casa si rendono pericolosi con un paio di guizzi di Di Maria. Il più pericoloso arriva al 42', quando calcia al volo dopo un cross di Carreras, trovando la risposta di Skorupski.

Champions League, il calendario

Skorupski salva tre volte il Bologna.

La ripresa inizia con un vero e proprio forcing dei padroni di casa. Il Benfica alza il ritmo e mette in difficoltà il Bologna, sorpreso dalla veemenza dei portoghesi. Al dodicesimo Bah sfiora il gol con un tiro-cross pericoloso. Al 19' Skorupski esce a vuoto su un cross di Di Maria, ma poi si riscatta alla grande, respingendo con un guizzo felino il tiro a colpo sicuro di Pavlidis. Il Bologna risponde con un tentativo di Urbanski. Al 72' Italiano inserisce Ndoye, Pobega, Lucumi e Freuler per Urbanski, Casale, Fabbian e Moro, ma è sempre il Benfica a spingere. Tra il 78' e il 79', due chance per i padroni di casa: prima ci prova Di Maria, con una conclusione respinta da Fergusson con il corpo, poi è Skorupski a superarsi su un tentativo di Amdouni. Nel finale si ferma Posh e Italiano inserisce il giovane Corazza (all'esordio in Champions League). Nel recupero il Benfica continua a spingere: Skorupski effettua la sua terza parata salva risultato, distendendosi su un tentativo dal limite di Amdouni. Poi, dopo un tentativo di Iling-Junior, Di Maria prova ad impensierire Skorupski direttamente da calcio d'angolo: è l'ultima occasione della gara. Al Da Luz termina 0-0.

Champions League, la classifica