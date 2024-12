Capello asfalta Guardiola in diretta tv: "Forse dopo tutti questi anni al City...."

"Il City di adesso lo affrontano tutti con più coraggio perché loro fanno girare la palla senza costrutto, fanno sempre lo stesso gioco". Fabio Capello dagli studi Sky Sport lancia bordate al Manchester City di Guardiola in crisi di risultati e di identità. I Citizens hanno perso contro una solida Juve lanciando ancora chiari segnali di malessere: " Haaland non ha ricevuto un cross. Qualche volta vorrai lanciare bene questo attaccante? Vuoi porvare a fare un qualcosa di diverso? Avevano giocatori con più qualità che dribblavano, adesso sono piatti. Aspettano di recuperare palla e ripartire in contropiede. Il City è lento nella testa e nel gioco, non ha più quella velocità che aveva prima. Non ci sono giocatori che fanno la differenza, non hanno la rabbia e la fisicità che metteva in difficoltà gli avversari. Prima perdevano la palla e la riconquistavano subito, ora non è più così".

L'analisi spietata di Capello su Guardiola e il City

L'analisi di Capello si fa poi ancora più spietata: "Forse dopo tutti questi anni non sopportano più Guardiola perché poi ad un certo punto Pep non ha più nulla da dargli di nuovo. Ripeto, Haaland non ha ricevuto un cross: non sanno come innescarlo. Non hanno più il dinamismo di una volta. L’unico che salta l’uomo è Doku ma poi non sa cosa fare. De Bruyne non è più lo stesso, Foden deve essere reinserito al centro del gioco. La situazione è seria e sinceramente non saprei cosa consigliare a Pep per uscirne". conclude Capello.