Retroscena Juve: cosa ha chiesto Haaland a Gatti a fine partita

TORINO - Chi lo ha visto Haaland prima e dopo il cucchiaio sventato da Di Gregorio? Nessuno, come testimoniano le statistiche Uefa: 20 tocchi di palla, 9 passaggi. Il norvegese inghiottito dalla difesa della Juve. Monumentale Gatti, non solo per il break del gol di Vlahovic. Ha alzato il muro e ha tenuto Haaland senza rudezze. Gli ha reso omaggio persino il centravanti del City.