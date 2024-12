Ranking Uefa e quinto posto Champions: la situazione aggiornata dell’Italia

Dopo le gare valide per la sesta giornata della fase campionato di Europa League e Conference League, cioè con le vittorie di Roma , Lazio e Fiorentina , si aggiorna il ranking stagionale della UEFA : in palio, per le prime due classificate , c'è un posto extra nella prossima edizione della massima kermesse continentale per club.

L'Italia mantiene la seconda posizione: la situazione aggiornata

Dopo le sconfitte del martedì in Champions League dell'Inter a Leverkusen e dell'Atalanta contro il Real Madrid, il mercoledì di Champions League ha portato all'Italia il successo della Juventus contro il Manchester City e del Milan contro la Stella Rossa. Pareggio per 0-0, invece, tra Benfica e Bologna. Quindi, nel giovedì, tre successi per le tre italiane impegnate. A permettere all'Italia di allungare sul Portogallo terzo in classifica è stato il successo per 3-0 della Roma contro il Braga, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini, Saud Abdullhamid ed Hermoso.

Ranking Uefa