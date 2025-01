Orsolini: "Ci stiamo Italianizzando. Prima per farci capire le cose..."

Grande attesa per il prossimo impegno in Champions League del Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a sfidare domani il Borussia Dortmund allo stadio "Renato Dall'Ara". Tra i protagonisti del match ci sarà sicuramente Riccardo Orsolini , reduce dal gol realizzato contro il Monza di Salvatore Bocchetti. Nonostante le quattro sconfitte incassate nelle prime sei gare disputate in Europa, il 7 rossoblù guarda con fiducia al futuro, complici i 33 punti messi a referto in Serie A.

Orsolini: "Italiano? Ora siamo un'altra squadra"

Ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Orsolini ha analizzato il percorso portato avanti dal Bologna in Champions League, al di là dei risultati negativi maturati in gran parte delle gare della fase campionato: “Rispetto alle prime partite in Champions, possiamo dire di aver acquisito un’esperienza internazionale - ha subito sottolineato l'esterno offensivo rossoblù -. Adesso conosciamo gli errori che abbiamo commesso, dove c’hanno punito, le cose che dobbiamo migliorare e quelle che abbiamo fatto. La condizione fisica e mentale che abbiamo adesso, siamo una squadra più consapevole. Siamo entrati appieno nel modo di pensare del mister: prima per farci capire delle cose ci volevano delle settimane, ora appena ci fa una richiesta siamo reattivi, recepiamo meglio le cose. Siamo un’altra squadra, insomma. E queste sue richieste ci stanno dando una grossa mano anche in campionato".

Orsolini e la Champions: "Ci toglie energie, ma ci dà ritmo e intensità"

Orsolini si è poi concentrato sui cambiamenti apportati in settimana per adattarsi ai tanti impegni imposti dal calendario, tra Serie A e Champions: "La Champions ci toglie sempre molto energie per il campionato, ma ci dà anche tanta consapevolezza a livello di ritmo ed intensità - ha detto a Sky -. Dopo le partite di Champions, mi accorgo che in campionato andiamo sempre molto più veloci, più intensi, la palla gira più velocemente. Ci toglie energie ma ci dà cose che prima non avevamo. Ci stiamo Italianizzando, perché il mister ha portato delle idee, delle sue consapevolezze, che ancora non avevamo provato. Anche la tipologia di allenamenti, il fatto di giocare ogni tre giorni, con sessioni di allenamento solo al video. Ci sono tante componenti, questa è un po’ una stagione zero, - ha aggiunto "Orso" - perché ci sono tante dinamiche ed è cambiata un po’ la settimana. Stiamo facendo bene e sono molto soddisfatto del mio percorso e di quello dei miei compagni, perché stiamo crescendo tutti”.