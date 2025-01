Thiago Motta: "Felice di questa abbondanza. Vlahovic titolare? Non posso dirlo"

In vista della sfida con il Bruges , Thiago Motta e Teun Koopmeiners hanno presentato il prossimo impegno della Juve in Champions League , in programma domani alle ore 21. Dalla ritrovata abbondanza, complice il pieno recupero di Dusan Vlahovic , all'importanza di una gara che potrebbe garantire ai bianconeri l'aritmetica qualificazione ai playoff della massima competizione continentale.

Thiago Motta in conferenza: "Felice dell'abbondanza. Vlahovic titolare? Non lo posso dire"

Così Thiago Motta alla vigilia di Bruges-Juve, nel corso della consueta conferenza stampa pre partita: "Sono felice di questa abbondanza, perché dà alternative per iniziare e a partita in corsa, sperando sempre che si dia continuità - ha dichiarato l'italo-brasiliano -. Questi giocatori, giocando o a partita in corso, possono dare una mano alla squadra. Domani affrontiamo un'ottima squadra, visti i risultati e le prestazioni che hanno fatto, soprattutto in casa loro. Domani dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo, che è la vittoria. Vlahovic titolare? Non lo posso dire. La scelta, sabato, era tecnica, anche se lui è tornato dopo un momento in cui ha avuto un problema al flessore. L'importante, adesso, non è fare attenzione alla quantità dei minuti che si giocano, ma alla qualità dei minuti, perché si può incidere sia in 5 minuti sia in 95 minuti".

Thiago Motta a Sky: "Mancheranno solo Milik, Bremer e Cabal. Obiettivo? La vittoria"

Thiago Motta è stato protagonista anche della one to one con Sky Sport, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di Bruges-Juve: “Le assenze? Abbiamo avuto difficoltà da inizio stagione. Domani mancheranno solo Milik, Bremer e Cabal, e noi siamo pronti a fare una grande partita. Calcoli? Il nostro obiettivo è la vittoria domani, questo è il nostro pensiero. Dovremo fare molto bene, perché troviamo una squadra che sta molto bene in campionato e in Champions. Il Bruges ha fatto bene qui, ma anche in trasferta. Squadra giovane, con grande energia, molto organizzata nella fase difensiva. Noi abbiamo recuperato e domani abbiamo necessità di fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria". Sul momento dei suoi, ha aggiunto: "L’importante è dare continuità nelle prestazioni e nei risultati. Nell’ultima partita abbiamo avuto il risultato meritato dopo un’ottima prestazione, lo stesso vogliamo che succeda domani. Vlahovic? I ragazzi stanno bene, Dusan sta bene. L’importante non è il minutaggio, ma la qualità dei minuti che si giocano”.