Follia di Emerson Royal durante la rifinitura in vista della sfida di Champions League tra Milan e Girona : durante un torello, infatti, il terzino brasiliano è entrato malissimo in scivolata su Luka Jovic . L'attaccante serbo è rimasto dolorante per qualche attimo, salvo poi rialzarsi grazie ai suoi compagni di squadra.

Milan, entrata killer di Emerson Royal su Jovic in allenamento

Un entrata pericolosa dell'ex Tottenham, che proprio in queste ore è al centro di diverse voci di mercato visto l'arrivo imminente di Kyle Walker in rossonero: Royal è nel mirino del Galatasaray e del Fulham; il club turco offre al Milan un prestito oneroso e un diritto di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro, a fronte dei 15 spesi dai rossoneri a luglio per acquistare il brasiliano dal Tottenham.