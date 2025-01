L'Atalanta ne fa cinque allo Sturm Graz: per Gasperini qualificazione aritmetica ai playoff

L'Atalanta si qualifica ufficialmente ai play-off della nuova Champions League grazie alla vittoria per 5-0 sullo Sturm Graz. Al Gewiss Stadium, in realtà, la squadra di Gasperini non ha vita facile, almeno nel primo tempo: è di Camara infatti la prima pericolosa occasione del match. L'attaccante, dopo aver saltato in area Kolasinac con una finta, sfiora il palo mettendo i brivdi a Carnesecchi.