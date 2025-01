Riecco l'EuroAtalanta, 5-0 allo Sturm. Che regalo a Percassi per le sue 800 partite!

Per la terza volta in quattro campagne di Champions League disputate nell'arco delle ultime sei stagioni, l'Atalanta approda agli ottavi di finale della Coppa regina. I playoff sono sicuri, l'ingresso diretto nel novero delle migliori otto si deciderà il 29 gennaio a Barcellona dove i nerazzurri si presenteranno con una corroborante differenza reti (+14) in classifica. Il 21 gennaio 2024 è una data consegnata alla storia della Dea: Antonio Percassi, 71 anni, non poteva ricevere regalo migliore per festeggiare la partita n.800 al timone della società campione dell'ultima Europa League, da lui portata ai vertici del calcio italiano e internazionale. Nessuno, nei 117 anni societari, è stato tanto longevo e vittorioso quanto il presidente che il 4 giugno 2010 ritornò per la seconda volta in testa al club. Lo ritrovò in Serie B, l'ha guidato nel compiere exploit straordinari: 350 vittorie, 208 pareggi, 242 sconfitte, 558 risultati utili. E non è un caso che il record percassiano coincida con la vittoria n.400 in carriera di Gian Piero Gasperini.