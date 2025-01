Champions League, che spettacolo a Lisbona: rimonta da sogno del Barcellona, 5-4 al Benfica!

ROMA - Gol, emozioni e solito immancabile spettacolo nella fase a girone unico della Champions League , giunta alla settima e penultima giornata. Il Barcellona batte 5-4 il Benfica al 95' al ' Da Luz ' in un match vietato ai deboli di cuore: protagonista in negativo l' ex Juve Szczesny . Il Liverpool regola 2-1 il Lilla mentre l' Atletico Madrid piega nel finale il Bayer Leverkusen . Colpi esterni del Psv a Belgrado e dello Stoccarda a Bratislava con lo Slovan . L'ex Torino Singo lancia il Monaco : battuto l' Aston Villa .

Champions League, i risultati

Show a Lisbona tra Benfica e Barcellona: Szczesny horror

La partita della serata va in scena allo stadio 'Da Luz' di Lisbona dove il Barcellona batte 5-4 in rimonta il Benfica all'ultimo respiro. Primo tempo incredibile: Pavlidis segna una tripletta in mezz'ora (2', 22' e 30' su rigore) complici due clamorosi errori dell'ex portiere della Juve, Wojciech Szczesny, che prima si scontra con Balde spianando la strada al secondo gol dei portoghesi poi frana su Akturkoglu in area di rigore, concedendo la massima punizione alle 'aquile' di Bruno Lage. Al 13' il momentaneo pari, dal dischetto, di Lewandowski. Nel secondo tempo il copione non cambia: Raphinha accorcia le distanze al 64' ma il Benfica cala il poker con l'autogol di Araujo al 68'. Finale incandescente e vietato ai deboli di cuore: Lewandowski riapre la partita, ancora dagli undici metri, al 78' poi arrivano i gol di Garcia (87') e Raphinha (doppietta al 95') che lanciano i blaugrana di Flick agli ottavi di finale, a quota 18 punti. Il Benfica resta invece fermo a 13, in piena zona playoff.

Colpo Liverpool, cuore Atletico nel finale

Settima vittoria su sette partite per il Liverpool di Slot che batte 2-1 il Lilla: Salah porta avanti i 'Reds' al 34', i francesi rimangono in dieci al 59' per l'espulsione di Mandi (doppia ammonizione) ma hanno la forza di riequilibrare il match con il gol di David (62'). Il pareggio dura però solo cinque minuti: ci pensa Elliott, al 67', a firmare la vittoria del Liverpool che vola a punteggio pieno, a 21 punti. Lilla inchiodato a 13 ma in piena corsa per gli spareggi. Sorride anche l'Atletico Madrid: i 'Colchoneros' vincono 2-1 in rimonta con il Bayer Leverkusen. I campioni di Germania sfruttano la superiorità numerica (rosso a Barrios al 23') e si portano avanti con Hincapié al tramonto del primo tempo. Nella ripresa l'Atletico pareggia con Alvarez (52') e, al 76', lo stesso Hincapié si fa espellere per doppia ammonizione. Un episodio che incide negativamente sulla squadra di Xabi Alonso: al 90' ci pensa ancora Alvarez (doppietta personale) a far esplodere di gioia Simeone.

Sorridono Psv, Stoccarda e Monaco

Colpaccio esterno del Psv Eindhoven, corsaro al 'Marakana' di Belgrado contro la Stella Rossa: trascinati dalla doppietta di De Jong e Flamingo, i campioni d'Olanda (ora a 10 punti) piegano 3-2 i padroni di casa ai quali non bastano i gol di Ndiaye e Djiga. Leweling (doppietta) e Rieder lanciano lo Stoccarda che vince 3-1 sul campo dello Slovan Bratislava (inutile l'acuto di Metsoko) e sale a 10 punti. Prezioso successo anche per il Monaco che piega 1-0 l'Aston Villa. La sfida del 'Louis II' la decide un gol dell'ex Torino Singo. I monegaschi agganciano Emery a 13 punti.

Champions League, la classifica