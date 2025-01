Capello punge Thiago Motta in diretta tv: "Vlahovic? In studio ci siamo fatti tutti una domanda..."

La Juventus non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Brugge nella penultima giornata della fase campionato di Champions League . Una partita spenta e con pochissime azioni pericolose create dai bianconeri, come sottolineato da Fabio Capello su Sky a Champions League Show.

Cosa ha detto Capello sulla Juve e Thiago Motta

Queste le sue parole: "La Juve crossa troppo poco. Secondo me serve trovare una soluzione, ma questo deve trovarla l'allenatore. Questa Juve è sterile, crea troppo poco in avanti. Tutti noi qui ci siamo chiesti come mai non ha messo prima in campo Vlahovic, è incomprensibile".