Gasperini stizzito in conferenza: "Cominciano a darmi fastidio certe cose..."

Dopo la vittoria dell'Atalanta per 5-0 contro lo Sturm Graz in Champions League, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa nella pancia del Gewiss Stadium commentando un po' infastidito alcune situazioni che si starebbero creando intorno alla squadra: "Non mi dispiace giocare in andata e ritorno un eventuale turno di Champions… giochiamo la Champions! Non è un problema. Per noi è esaltante".