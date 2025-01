Juve, Thiago Motta duro con gli attaccanti: “Devono dare un contributo maggiore, hanno le qualità”

BRUGES (Belgio) - Un pareggio prezioso che vale l’accesso ai play off della Champions League. La Juventus ottiene un punto decisivo al termine di una prestazione accorta, senza correre rischi. “Tutte le squadre che hanno giocato qui hanno avuto delle difficoltà - afferma il tecnico Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport - anche noi abbiamo avuto delle difficoltà, non abbiamo sofferto, ma non abbiamo creato occasioni per vincere la partita. E’ un peccato perché avemmo potuto fare meglio, non abbiamo avuto occasioni per prendere i tre punti”.