Italiano e la frase a sorpresa sulla Juve e il ranking: "Un po' di gente..."

La frase di Italiano sulla Juve e non solo

Il tecnico dei rossoblù ha ricevuto molti complimenti dallo studio di Sky di Champions League Show, che ha anche sottolineato come questo successo sia stato utile al ranking per avere una quinta squadra in Champions la prossima stagione e per la la qualificazione ai play-off della Juventus, fermata sullo 0-0 dal Brugge: "C'è un po' di gente che dovrà ringraziare il Bologna per la prestazione di oggi (ride, ndr)", ha spiegato Italiano con il sorriso. Felice, sorridente, perché si è goduto una crescita che non era scontata.